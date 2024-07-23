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Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi sürüyor

Bitcoin spot ETF'lerine 22 Temmuz'da toplam 485,88 milyon dolar net giriş oldu.

23.07.2024 - 16:08 | | Foreks Haber
Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi sürüyor

Bitcoin ETF'lerine net sermaye girişi art arda 12 gündür devam ediyor. BlackRock ETF IBIT'e tek günlük net giriş 527 milyon dolar olurken, Fidelity ETF FBTC'ye tek günlük net giriş 23,72 milyon dolar oldu.

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Bitcoin ETF'lerine kümülatif sermaye girişi 17,54 milyar dolar seviyesine çıktı. Bitcoin spot ETF'lerinin toplam net varlık değeri 62 milyar 115 milyon dolara ulaştı.

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