Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi sürüyor

Spot Ethereum ETF'leri toplam 65,14 milyon dolar net giriş kaydederek üst üste 17 güne uzayan bir seri yakaladı.

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Dün 9 Ethereum spot ETF'inden sadece BlackRock ETHA'ya giriş oldu. 131,95 milyon dolarlık bu girişe karşın Grayscale ETHE ve Fidelity FETH'den sırasıyla 17,58 ve 49,23 milyar dolar çıkış yaşandı. Diğer ETF'lere nette bir giriş veya çıkış gerçekleşmedi.