Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi sürüyor
28 Temmuz'da spot Bitcoin ETF'lerine toplam 157 milyon dolar net giriş kaydedildi ve bu da art arda üçüncü net giriş gününe işaret ediyor. En büyük giriş, 147 milyon dolar net giriş kaydeden BlackRock'ın ETF'si IBIT'ten geldi.
29.07.2025 - 09:13 | | Foreks Haber
Spot Ethereum ETF'leri toplam 65,14 milyon dolar net giriş kaydederek üst üste 17 güne uzayan bir seri yakaladı.
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Dün 9 Ethereum spot ETF'inden sadece BlackRock ETHA'ya giriş oldu. 131,95 milyon dolarlık bu girişe karşın Grayscale ETHE ve Fidelity FETH'den sırasıyla 17,58 ve 49,23 milyar dolar çıkış yaşandı. Diğer ETF'lere nette bir giriş veya çıkış gerçekleşmedi.