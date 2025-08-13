Bitcoin ETF'lerine sermaye girişi sürüyor

12 Ağustos itibarıyla spot Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonları (ETF), yatırımcı ilgisinin devam ettiğini gösteren güçlü net girişler kaydetti. Bu fonlar, özellikle Bitcoin için beş, Ethereum için ise altı gündür kesintisiz girişlerle dikkat çekiyor.



Verilere göre, spot Bitcoin ETF'leri 12 Ağustos'ta 65,94 milyon dolarlık net girişle peş peşe beşinci gününü pozitif kapatırken, spot Ethereum ETF'leri ise altı gün üst üste toplam 524 milyon dolarlık net girişle önemli bir performans sergiledi.



Bitcoin ETF'leri içinde sadece BlackRock'ın IBIT fonu 111,44 milyon dolar sermaye girişi sağladı. Grayscale'nin GBTC fonundan 21,63 milyon dolar ve Ark & 21'in ARKB fonundan 23,86 milyon dolar çıktı. Ethereum tarafındaki bu artışta BlackRock'ın ETHA fonu, günlük 319 milyon dolarlık girişle başı çekti.