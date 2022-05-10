Bitcoin kritik seviyeden döndü

Dijital varlıklar geçtiğimiz gün yoğun satış baskısı altında kaldı. Sermaye değeri bakımından piyasanın lideri Bitcoin, 29 bin 730 dolar seviyesine inerek yüzde 12.6 oranında değer kaybetti. Bitcoin bugün ise önceki kapanış seviyesine göre yüzde 5.50 oranında primle 31 bin 730 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum fiyatı ise 2 bin 220 dolar seviyesine kadar inerek yüzde 12’ye yakın değer kaybetti. Ethereum fiyatı şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 7.33 oranında yükselişle 2 bin 390 dolar seviyesinde hareket ediyor.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Pandeminin başlamasıyla birlikte ülkelerin kısıtlamalara gitmesi küresel çapta tedarik zincirinde sıkıntıları beraberinde getirdi. Dünya genelinde arz sorunlarının baş göstermesiyle birlikte merkez bankaları ultra gevşek para politikası uygulayarak ekonomilerini destekledi.

Merkez bankalarının parasal genişlemeye gitmesinin bir sonucu olarak geçtiğimiz yılın ortalarında küresel çapta enflasyon tehdidi giderek arttı. Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünya genelinde enflasyon rekor seviyeye çıktı.

Enflasyonla başa çıkabilmek için merkez bankaları parasal sıkılaşmaya yöneldi. Mart ayında 3 yıl sonra ilk kez faiz artışı yapan ABD Merkez Bankası (Fed) nisan ayında son 22 yılın en sert faiz artışına giderek politika faizini 50 baz puan yükseltti.

Fed’in faiz artışına gitmesiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi 3.5 yılın zirvesine ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte dolar endeksi 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yatırımcılar riskli olarak görülen hisse senetleri ve kripto para birimlerinden çıkarak tahvil ve dolara yöneldi.

RESESYON ENDİŞESİ KRİPTO PARALARI VURDU

Öte yandan ABD’de kredi ve tahvil faizlerinin yükselmesi ekonominin resesyona girebileceğine yönelik endişeleri beraberinde getirdi. Dünya genelinde merkez bankalarının sıkı para politikası uygulamasıyla birlikte resesyonun küresel çapta etkili olabileceğine yönelik endişeler kripto para birimleri ve hisse piyasalarında oynaklığı artırıyor.

LUNA VE UST, BITCOIN’İ MAHVETTİ

Öte yandan geçtiğimiz gün LUNA ve UST coinde görülen sert düşüş Bitcoin fiyatının 30 bin doların altına sarkmasına neden oldu. LUNA, 64.27 dolar seviyesinden bugün 23.50 dolara kadar gerileyerek yüzde 63.4 oranında değer kaybetti. LUNA şu dakikalarda yüzde 8.35 oranında yükselişle 32.95 dolardan işlem görüyor.

Fiyatı 1 dolara endeksli olan sabit coin UST ise bugün 0.60 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Buna karşılık olarak Luna Foundation Guard (LFG), 1 gün içerisinde 52 bin adet Bitcoin satışı gerçekleştirdi.

Kurumsal anlamda yapılan en büyük satışlardan biri olan bu hareket sonrası Bitcoin sert düşüş kaydetti. LFG’nin elinde 28 bin adet Bitcoin bulunuyor. UST coinin yeniden aşağı yönlü bir seyir izlemesi durumunda LFG, Bitcoin satışına devam edebilir.

LFG, UST’nin tekrardan 1 dolar seviyesine ulaşması için Bitcoin satışı gerçekleştirdi. UST şu dakikalarda 0.92 dolar seviyesinde hareket ediyor.

BINANCE PARA ÇEKİMİNİ DURDURDU

Dünyanın en büyük borsası olan Binance, LUNA ve UST’de gerçekleşen fiyat hareketlerine karşın LUNA ve UST’de para çekme işlemlerini askıya aldı.

Bunun sebebi olarak ise para çekme işlemlerindeki olağanüstü yoğunluk ve ağdaki tıkanma gösterildi. Binance kripto para borsasının ağ tekrar stabil hale gelince token çekme işlemlerini açacağı belirtilirken kullanıcılara bilgi verileceği de aktarıldı.