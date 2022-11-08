Bitcoin kritik seviyenin altında

Piyasalarda gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de işsizlik oranının beklentilerin üzerinde artmasının etkisiyle birlikte kripto para birimlerinde yükseliş hız kazanmıştı.

ABD’de işsizlik oranının beklentilerin üzerinde artması ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif para politikası hamlelerini yavaşlatacağına yönelik beklentileri kuvvetlendirmişti. Bu gelişmeyle birlikte piyasada risk iştahı artarken, bu durum kripto paraların yükselmesine yol açmıştı.

BITCOIN, 7 HAFTANIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Piyasa hacmi bakımından kripto paraların lideri Bitcoin son haftalarda 20 bin dolar seviyesi civarında hareket ediyordu. Cuma günü 21 bin dolar seviyesini yukarı yönlü kıran Bitcoin cumartesi günü 21 bin 480 dolara kadar yükselerek son 7 haftanın zirvesine çıkmıştı.

Pazar gününden bu yana kripto para piyasasında rüzgar tersine döndü. Haftanın ilk iki işlem gününde dijital varlıklarda değer kaybı arttı. Bitcoin bugün yüzde 6 oranında değer kaybederek 19 bin 344 dolara kadar geriledi. Uzun bir süre sonra ilk kez 20 bin dolar olan kritik seviyenin altına sarkan Bitcoin, 25 Ekim’den bu yana en düşük seviyeyi test etti.

ETHEREUM’DA SERT KAYIP

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum bugün bin 431 dolara kadar gerileyerek yüzde 8.6 oranında değer kaybetti.

Kripto paraların toplam sermaye değeri ise 909 milyar dolar seviyesine kadar geriledi.

Özellikle son dönemde merkez bankalarının uyguladığı agresif faiz artışlarının ekonomileri resesyona sokacağına yönelik endişeler piyasalarda fiyatlanıyor. Geçtiğimiz hafta cuma gününden beri dolar endeksindeki sert düşüşün bugün son bulması da kripto paralarda baskı oluşturuyor.

YATIRIMCILAR ABD ENFLASYONUNU BEKLİYOR

Öte yandan perşembe günü kripto para yatırımcılarının gözü kulağı ABD enflasyon rakamlarında olacak. ABD’de tüketici fiyatlarının ekim ayında yıllık bazda 8 oranında artması bekleniyor. Bir önceki ay tüketici fiyatları yüzde 8.2 oranında yukarı gelmişti.

ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda Fed’in agresif faiz artışlarına devam edeceği beklentisi kuvvetlenebilir. Böyle bir durumda kripto paralarda aşağı yönlü hareketler izlenebilir. Tam tersi bir durumda ise kripto paralarda yukarı yönlü hareketler görülebilir.