Bitcoin kritik sınıra yaklaştı

Bitcoin, iki haftanın en düşük seviyelerinin görülmesinin ardından toparlanma için mücadele ederken hafif yükseldi, ancak kilit 90.000 dolar seviyesinin altında kalmaya devam ediyor.

15.12.2025 - 11:23 | | Foreks Haber
Bitcoin, Oracle ve Broadcom'ın geçen haftaki sonuçlarının yüksek beklentileri karşılayamamasının ardından yapay zeka ile ilişkili hisselerden uzaklaşan bir rotasyondan darbe aldı.

Teknoloji hisselerine yönelik azalan iştah, Federal Rezerv'in geçen haftaki faiz indiriminin ardından daha fazla faiz oranı kesintisi beklentilerinin olumlu etkisini gölgeledi.

Çarşamba günü Micron Technology'in kazançları, teknoloji hisseleri ve Bitcoin için kilit önem taşıyacak. Bitcoin, 87.621 dolar seviyesinde kadar gerilemenin ardından %1,44 yükselerek 89.739 dolara çıktı.

