Bitcoin rekor seviyeyi gördü

Bitcoin bugün yeni bir rekor seviyeye yükselerek Asya'daki erken işlemlerde %1'in üzerinde bir artışla 124.480,82 dolara ulaştı. Yaşanan bu yükselişte, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin artan beklentiler ve Trump yönetiminin son kripto yanlısı politika hamleleri etkili oldu.

İkinci en büyük kripto para birimi olan Ether de 2021'den bu yana en yüksek seviyesi olan 4.784,72 dolara çıktı. Analistler, kripto rallisinin makroekonomik iyimserlik ve düzenleyici atılımların bir kombinasyonuyla beslendiğini söylüyor.

IG'de piyasa analisti olan Tony Sycamore, "125 bin doların üzerinde sürekli bir kırılma, Bitcoin'i 150 bin dolara çıkarabilir" dedi. Bitcoin, Başkan Donald Trump'ın göreve dönmesi ve yönetiminin sektörü serbestleştirme çabalarıyla 2025 yılında yaklaşık %32 değer kazandı.