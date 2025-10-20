Bitcoin risk iştahında iyileşmeyle yükseldi

Canlı Borsa
Bitcoin, ABD-Çin gerginliğinin azalması umutlarıyla risk iştahının iyileşmesi sonucu yükseldi.

20.10.2025 - 10:38 | | Foreks Haber
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başkan Yardımcısı He Lifeng, bu hafta Malezya'da yapılacak bir toplantıda gerginliği azaltmaya çalışacak.

Başkan Trump geçen hafta Çin'e yeni tarifeler uygulama tehdidinde bulunduktan sonra iki hafta içinde Güney Kore'de Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşme planlarını doğruladı. Fox Business'a Çin ile "iyi olacağımızı" düşündüğünü söyledi.

Bitcoin yüzde 2,16 artışla 111.297,61 dolara yükseldi.

ABD bölgesel bankalarındaki sorunlu kredilere ilişkin endişelerin risk duyarlılığını azaltması sonucu Bitcoin, dört aya yakın bir sürenin en düşük seviyesi olan 103.659 dolara inmişti.

