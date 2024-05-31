Bitcoin spot ETF'lerine para girişi oldu

SoSoValue'ya göre 30 Mayıs tarihinde Bitcoin spot ETF'lerine toplam 48,71 milyon dolar net giriş oldu.

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Günün en yüksek net girişine sahip Bitcoin spot ETF'si, günlük 119,06 milyon dolarlık net girişle Fidelity'nin ETF'si FBTC oldu ve FBTC'nin toplam tarihsel net girişi 8,88 milyar dolara ulaştı.

Bunu takiben Bitwise'ın ETF'si BITB'ye günlük net giriş 25,93 milyon dolar oldu ve BITB'nin toplam tarihsel net girişi 1,96 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin spot ETF'lerinin toplam net varlık değeri 59,03 milyar dolar oldu. Tarihsel kümülatif net giriş 13,81 milyar dolara ulaştı.