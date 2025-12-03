Bitcoin spot ETF’lerine para girişi yaşandı

Bitcoin ETF'leri içinde en yüksek giriş 120,1 milyon dolar ile BlackRock'ın IBIT'ine olurken, Ark % 21Shares'in ARKB'sinden 90,94 milyon dolar çıktı.

Haberin Devamı

Buna karşılık Ethereum spot ETF’lerinde 9,9 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Solana spot ETF’leri ise 45,8 milyon dolarlık net girişle yatırımcı ilgisinin sürdüğünü ortaya koydu.