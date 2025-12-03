Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaBitcoin spot ETF’lerine para girişi yaşandı
HaberlerUzmanparaBitcoin spot ETF’lerine para girişi yaşandı

Bitcoin spot ETF’lerine para girişi yaşandı

2 Aralık’ta kripto varlık spot ETF’lerine yönelik işlemler dikkat çekici hareketlilik gösterdi. Bitcoin spot ETF’leri toplam 58,5 milyon dolar net giriş kaydederek art arda beşinci gün pozitif akışa sahne oldu.

03.12.2025 - 09:33 | | Foreks Haber
Bitcoin spot ETF’lerine para girişi yaşandı

Bitcoin ETF'leri içinde en yüksek giriş 120,1 milyon dolar ile BlackRock'ın IBIT'ine olurken, Ark % 21Shares'in ARKB'sinden 90,94 milyon dolar çıktı.

Haberin Devamı

Buna karşılık Ethereum spot ETF’lerinde 9,9 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Solana spot ETF’leri ise 45,8 milyon dolarlık net girişle yatırımcı ilgisinin sürdüğünü ortaya koydu.

Goldman'dan İngiltere için büyüme tahmini

Goldman'dan İngiltere için büyüme tahmini

Samsunspor'da Fuat Çapa'dan Galatasaray açıklaması! 'Bizi endişelendiren tek konu maçın yönetimi'

Samsunspor'da Fuat Çapa'dan Galatasaray açıklaması! 'Bizi endişelendiren tek konu maçın yönetimi'