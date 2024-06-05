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Uzmanpara Bitcoin spot ETF'lerine sermaye girişi hızlandı
Haberler Uzmanpara Bitcoin spot ETF'lerine sermaye girişi hızlandı

Bitcoin spot ETF'lerine sermaye girişi hızlandı

Bitcoin spot ETF'lerine 4 Haziran'da toplam 887 milyon dolar net giriş oldu ve bu, tarihteki en yüksek ikinci tek günlük net giriş olarak kayıtlara geçti.

05.06.2024 - 10:32 |
Bitcoin spot ETF'lerine sermaye girişi hızlandı

Sosovalue'nin verilerine göre, Grayscale ETF GBTC'ye 28,19 milyon dolar, Fidelity ETF FBTC'ye 379 milyon dolar ve BlackRock ETF IBIT'e 274 milyon dolar giriş oldu.

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Bitcoin spot ETF'lerinin toplam net varlık değeri 61,46 milyar dolar olurken, spot ETF'lere kümülatif toplam net sermaye girişi 14,85 milyar dolara ulaştı.

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