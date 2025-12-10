Canlı Borsa
Bitcoin ve Ethereum ETF'lerine ilgi sürüyor

SoSoValue verilerine göre, 9 Aralık Salı günü (EST) spot Bitcoin ETF'lerine toplam 152 milyon dolar net para girişi kaydedildi.

10.12.2025 - 09:33 | Foreks Haber
Günün en iyi performans göstereni, 199 milyon dolarlık net girişle Fidelity'in FBTC fonu oldu. Bu girişle FBTC'nin tarihsel toplam net girişi 12,25 milyar dolara ulaştı.

Aynı gün, spot Ethereum ETF'leri ise 178 milyon dolar net para girişi çekti. Bu kategoride de Fidelity'in FETH fonu 51,47 milyon dolarlık girişle öne çıkarak, toplamını 2,67 milyar dolara taşıdı.

