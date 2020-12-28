Bitcoin yeni zirveden döndü

Bitcoin'in zirveye tırmandığında, toplam piyasa hacmi de 525.57 dolarlık yeni rekor düzeyi, 735 milyar dolarlık toplam hacim içindeki payı da yüzde 71.3'ü gördü.

Bitcoin, zirveden yaklaşık 3,500 dolarlık düşüşle 25,974 dolara kadar indikten sonra yaklaşık 1,100 dolar toparlanarak 27,000 dolara döndü.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.62 artışla 27,063.54 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 12.59 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 24 saatte yaklaşık 6 milyar dolarlık düşüşle 501.9 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 40 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasından, biri XRP olmak üzere üç tanesi de düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim son 24 saatte yaklaşık 1.0 milyar dolar artışla 720 milyar dolara yükseldi. Piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 60 milyar dolarlık artışla 255 milyar dolara yükseldi.

Toplam 8,117 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,984 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 69.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 1.62 artışla 27,063.54 dolar,

2.Ethereum yüzde 10.15 artışla 708.27 dolar,

3.Tether yüzde 0.01 artışla 0.99 dolar,

4.XRP yüzde 4.91 düşüşle 0.28 dolar,

5.Litecoin yüzde 4.33 düşüşle 128.26 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 2.15 artışla 343.56 dolar,

7.Binance Coin yüzde 2.45 artışla 34.84 dolar,

8.Cardano yüzde 0.61 artışla 0.16 dolar,

9.Chainlink yüzde 9.50 artışla 12.16 dolar,

10.Polkadot yüzde 1.04 düşüşle 5.26 dolardan işlem görüyordu.

Analistlere göre, Bitcoin'deki tırmanış, eski Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci'nin hedge fonu Skybridge'in yeni Bitcoin fonuna 25 milyon dolar yatırım yapmasının ardından ivme kazandı.

Aynı zamanda Guggenheim Funds Trust'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (Securities and Exchange Commission - SEC) yaptığı açıklamada "yatırım riski isteyebileceğini" belirtmesi de, dijital varlıklara yönelik ilgiyi artırdı. Açıklamaya göre, Grayscale Bitcoin Trust'a net varlık değerinin yüzde 10'una kadar yatırım yapmayı hedefliyor.

Blockchain.com araştırma biriminin başkanı Garrick Hillman, Business Insider ile geçen hafta yaptığı söyleşide, giderek "rezerv para birimi" statüsüne kavuşmakta olan Bitcoin'in, 525 milyar doları gören piyasa hacmi önümüzdeki yıl 1.0 trilyon doları görebileceğini söyledi.

Kripto para borsası Livecoin, "hacker saldırısı" gerekçesiyle tüm operasyonlarını durdurdu. Livecoin ana sayfasında belirtilene göre, platformun tüm sunucularının, arka uç ve düğümlerinin (node) kontrolü kaybedildi. Açıklamada, "dikkatlice planlanmış saldırıya" uğradıkları yazıldı.

Cointelegraph'ın haberine göre borsa, müşterilerini uyararak, alım satım ve API hizmetleri dahil işlemleri durdurmaya çağırdı. "Hizmetimizi zamanında durduramadık. Haber kanallarımız da tehlikeye girdi. Şu anda, ön ucu kısmen kontrol ediyoruz ve bu nedenle bu duyuruyu yapabiliyoruz" şeklinde yazıldı.

Livecoin, sunucularının kontrolünü yeniden ele geçirmek için çok çalıştığını söyledi ve "önümüzdeki birkaç gün içinde" güvenlik güncellemesi yapılacağını iletti. Borsa ayrıca polisle iş birliği yaptığını da açıkladı.