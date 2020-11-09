Bitcoin yeniden 15,000 doların üzerinde

Analistlere göre, Biden'ın seçilmesinin kesinleşmesinin ardından, kripto piyasalarının ilk tepkisinin satış yönünde olması, yeni ABD Başkanı'nın kripto paralara ilişkin politikalarındaki belirsizlikten kaynaklansa da, seçim belirsizilğinin kalkmasıyla alımlar arttı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli ibirimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.42 artışla 15,360.16 dolara yükseldi ve haftalık kazanımını yüzde 12.19 düzeyine taşıdı. Bitcoin'in piyasa hacmi de 284.74 milyar dolara yükseldi.

Bitcoin'e de yansıyan alımlarla son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 79'unun değeri yükselirken, ilk 10 birimden yalnızca bir tanesi düşenler arasındaydı.

Kripto para birmilerindeki toparlanmanın etkisiyle toplam piyasa hacmi de, 442.2 milyar dolara yükseldi. Hafta sonunun düşük hacimli işlemleri nedeniyle, Cuma günü 206 milyar dolara tırmanan 24 saatlik işlem hacmi ise 97.91 milyar dolarla 100 milyar doların da altına geriledi.

Toplam 7,615 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,420 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 2.42 artışla 15,360.16 dolar,

2.Ethereum yüzde 2.24 artışla 448.69 dolar,

3.Tether yüzde 0.04 düşüşle 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 0.19 artışla 0.25 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 4.27 artışla 266.01 dolar,

6.Chainlink yüzde 3.17 artışla 12.34 dolar,

7.Binance Coin yüzde 0.71 artışla 28.28 dolar,

8.Litecoin yüzde 0.54 artışla 60.06 dolar,

9.Polkadot yüzde 1.85 artışla 4.34 dolar,

10.Cardano yüzde 0.86 artışla 0.10 dolardan işlem görüyordu.

Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, Avrupa'daki düzenlemedeki "Kara Para Aklamaya ve Terörizmin Finansmanına Karşı Mücadele (AML/CFT)" bölümü şöyle:

Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF), kripto varlıklarla ilişkili olarak kara para aklamaya ve terörizm finansmanına karşı yasal önlemler alınmasını önerdiği gibi, Avrupa Bankacılık Otoritesi de(European Banking Authority, EBA) AML/CFT risklerini azaltmak suretiyle finansal sistemin dayanıklılığını artıracak aksiyonlar almayı destekliyor.

Kurum, kripto varlıklarla ilgili risklerin ele alınmasında Avrupa Komisyonu’nun, FATF’nin şimdiki ve gelecekteki analiz ve önerilerini kullanması gerektiğini düşünüyor.

En son FATF tavsiyesinde, aşağıda sıralanan aktivitelerden birini yapan gerçek veya tüzel bir kişinin, ilgili ülke tarafından AML/CFT yükümlülüklerinden sorumlu tutulması yer alıyor:

• Fiat para birimi ve kripto varlık arasında değiş tokuş,

• farklı kripto varlıklar arasında değiş tokuş,

• kripto varlıkların transferi,

• kripto varlıkların veya enstrümanların kontrolünü sağlamak için gerekli olan koruma ve idare,

• bir ihraççının bir kripto varlık teklifi veya satışıyla ilgili olarak finansal hizmetlerin sağlanması ve bunlara katılım.