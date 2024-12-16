Bitcoin yeniden rekor kırdı

Yatırımcılar, Fed'in bu hafta içinde faiz oranlarını düşürmesini beklerken Bitcoin gece saatlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

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Yatırımcılar Fed'in Çarşamba günü sona erecek olan iki günlük politika toplantısında bu hafta faiz oranlarını düşürmesini bekliyor.

Bitcoin şu anda bu ay için yaklaşık yüzde 8, ABD başkanlık seçimlerinden bu yana yüzde 50 ve yıl içinde yüzde 145 artış gösterdi.

106 bin 648 dolar seviyesini test ederek rekor kıran Bitcoin şu sıralarda 105 bin 170 dolar seviyesinde bulunurken, Ethereum 3 bin 958 dolardan işlem görüyor.