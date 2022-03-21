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Bitcoin yönünü aşağı çevirdi

Kripto para birimlerinin en yüksek hacimlisi Bitcoin geçtiğimiz gün 42 bin dolar seviyelerinden düşüşe geçti. Bitcoin’de geri çekilmenin bugün de devam ettiği gözlenirken, fiyat 40 bin doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Peki dijital varlıklarda son durum ne? İşte detaylar...

21.03.2022 - 10:11 | | UZMANPARA
Bitcoin yönünü aşağı çevirdi

Kripto para piyasası son günlerde yukarı yönlü fiyat hareketlerine sahne olmuştu. Bitcoin geçtiğimiz gün 42 bin 296 dolar seviyesinin üzerine çıktıktan sonra öğle saatlerine doğru düşüşe geçti. 40 bin 911 dolara kadar geri çekilen Bitcoin günlük bazda yüzde 2.23 oranında değer kaybetti. 

Bitcoin bugün itibarıyla düşüş eğilimini sürdürüyor. 40 bin 467 dolara kadar geri çekildikten sonra Bitcoin şu dakikalarda 41 bin 190 dolardan işlem görüyor. 

40 BİN DOLAR SEVİYESİ ÇOK KRİTİK 

Bitcoin’de 40 bin dolar seviyesi önemli bir psikolojik eşik olarak değerlendiriliyor. Bitcoin son günlerde bu seviye üzerinde bir kırılma gerçekleştirerek sert bir yükselişe imza atmıştı. Fiyatın 40 bin doların altına inmesi durumunda ise analistler aşağı yönlü hareketlerin devam edebileceğini söylüyor. 

ETHEREUM YÜKSELİYOR

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum geçtiğimiz gün yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetmişti. Bugün sabah saatlerinde düşüş kaydeden Ethereum şu dakikalarda toparlanarak 2 bin 895 dolardan işlem görüyor.

KRİPTO PARALARIN GENELİ YÜKSELİYOR

Bitcoin ve Ethereum’da yaşanan geri çekilmeler kripto para birimlerinin sabah saatlerinde düşüş kaydetmesinde etkili oldu. Şu dakikalarda yükselişe geçen dijital varlıkların toplam sermaye değeri 1.83 trilyon dolar seviyesinde hareket ediyor.

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