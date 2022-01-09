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Bitcoin’de 4 ayın en kötü performansı

Kripto paralar ocak ayında gösterdikleri fiyat hareketiyle satıcılı bir seyir izliyor. Bitcoin geçtiğimiz gün 40 bin 501 dolara kadar geri çekilerek eylül ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. İşte detaylar…

09.01.2022 - 09:29 | | UZMANPARA
Bitcoin’de 4 ayın en kötü performansı

Kripto para piyasası 2022 yılının ilk günlerinden bu yana düşüş trendi içerisinde hareket ediyor. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanakları sonrası piyasalara sıkı para politikasına yönelik mesajlar vermesi dijital varlıklarda satışları hızlandırdı.

Öte yandan dünyanın en büyük ikinci kripto para madenciliği merkezi olan Kazakistan’daki kaos ve internet kesintileri de kripto para fiyatlarını vurdu. Ülkede kripto para madenciliği faaliyetleri durma noktasına gelirken bu durum piyasada endişeleri artırdı.

BITCOIN’DE SERT KAYIP

Bitcoin bu gelişmelerle birlikte çarşamba günü 42 bin 500 dolara kadar geri çekildi. Perşembe ve cuma günleri de kırmızı tarafta seyreden Bitcoin, cumartesi günü satışların derinleşmesiyle birlikte 40 bin 501 dolara indi.

Bitcoin en son 21 Eylül 2021 tarihinde 39 bin 600 dolara gerilemişti. Böylelikle Bitcoin son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin bugün 41 bin 500 dolar seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

KORKU VE AÇGÖZLÜLÜK ENDEKSİ KRİTİK SEVİYEYE İNDİ

Kripto para birimleri açısından kritik öneme sahip Korku ve Açgözlülük Endeksi geçtiğimiz gün gerçekleşen satışların etkisiyle 10 değerine indi. 0 ile 100 arasında değer alabilen endeks 0’a yaklaştıkça aşırı korku, 100’e yaklaştıkça açgözlülük anlamını taşıyor.

Kripto paralardaki büyük çöküşün etkisiyle birlikte piyasada panik havası hakimiyetini sürdürüyor. Öte yandan Korku ve Açgözlülük Endeksi en son 21 Temmuz 2021 tarihinde 10 değerini almıştı. Kritik seviyeye indikten sonra endeks 10 gün boyunca yükseliş kaydetmişti.

ETHEREUM DA DİBİ GÖRDÜ

Kripto para birimleri arasında sermaye değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum fiyatında da sert düşüş görüldü. Ethereum geçtiğimiz gün 3 bin dolar seviyesine kadar geri çekildi.

Ethereum bugün itibarıyla 3 bin 100 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

PİYASA KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Kripto para birimlerinin neredeyse tamamı geçtiğimiz gün kırmızıya büründü. Bitcoin ve Ethereum’da gerçekleşen sert düşüş piyasanın geneline yansıdı. Bu gelişmeyle birlikte kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri 1.8 trilyon dolar seviyesine geri çekildi.

Kripto paraların toplam piyasa değeri bugün 1.9 trilyon dolar seviyesinin üzerinde bulunuyor.

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