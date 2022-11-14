Bitcoin'de FTX çöküşü sürüyor

Geçtiğimiz hafta likidite sıkıntısı sebebiyle iflasını açıklayan FTX, kripto paraların zincirleme bir şekilde düşmesine yol açmıştı. Dijital varlıklarda aşağı yönlü seyir halen devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü 15 bin 588 dolara kadar gerileyen Bitcoin, 2 yılın en düşük seviyesini test etmişti. Hafta genelinde de düşüşünü sürdüren lider coin pazar günü 16 bin 229 dolardan kapandı.

13 HAZİRAN’DAN BU YANA BİR İLK

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında Bitcoin’de değer kaybı yüzde 21.89 olarak gerçekleşti. Bu 13 Haziran haftasından bu yana görülen en büyük haftalık düşüş olarak kayıtlara geçti. Bitcoin en son kripto para fonlama şirketi Celsius Network’ün likidite krizi yaşayarak iflas sürecine girmesiyle bu denli gerileme göstermişti.

Bitcoin bugün düşüşünü sürdürerek 15 bin 926 dolardan işlem görüyor.

10 MİLYAR DOLARI KENDİ ŞİRKETİNE AKTARDI

İflas başvurusunda bulunan FTX'te ise her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'in platformda 'bir arka kapı' açarak kullanıcı varlıklarını sahibi olduğu yatırım firması Alameda Research'e aktardığı ve bu varlıklarla riskli yatırımlar yaptığı belirlendi. Uluslararası ajanslar bu yolla kullanıcıların yaklaşık 10 milyar dolarının usulsüzce kullanıldığını bildirdi.

ETHEREUM’DA YÜZDE 22’DEN FAZLA KAYIP

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 22.11 oranında değer kaybı gösterdi. Ethereum geçtiğimiz hafta çarşamba günü bin 73 dolara kadar gerileyerek günlük bazda yüzde 17’den fazla kayıp yaşamıştı. Ethereum bugün bin 184 dolar seviyesinde hareket ediyor.