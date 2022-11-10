Bitcoin'de son 2 yılın en büyük düşüşü

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance işlem hacmi bakımından en büyük üçüncü kripto borsası olan FTX’i satın almaktan vazgeçtiğini duyurdu.

Binance'den yapılan açıklamada yanlış kullanılan müşteri fonları ve ABD'deki soruşturma iddialarıyla ilgili son haberlerin yanı sıra kurumsal değerlendirme sonucu FTX'i olası satın alma sürecinin sürdürülmemesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada "Başlangıçta umudumuz FTX müşterilerine likidite sağlamada destek olabilmekti, ancak sorunlar bizim kontrolümüzün veya yardım etme kabiliyetimizin ötesinde" değerlendirmesinde bulunuldu.

Son birkaç yılda kripto ekosisteminin daha dirençli hale geldiğinin görüldüğü belirtilen açıklamada zamanla kullanıcı fonlarını kötüye kullanan aykırı değerlerin serbest piyasa tarafından ayıklanacağına inanıldığı ifade edildi.

Açıklamada düzenleyici çerçeveler geliştikçe ekosistemin daha da güçleneceği aktarıldı.

2 YILIN ARDINDAN İLK KEZ 16 BİN DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ

Kripto para Borsası Binance ve rakibi FTX arasında yaşananlar dijital varlık piyasasının istikrarına ilişkin endişelere neden olurken kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 2 yılın ardından ilk kez 16 bin doların altına düştü.

Bitcoin'in fiyatındaki sert düşüş kripto para borsası Binance'in rakibi FTX'i satın alma planından vazgeçtiğini açıklamasının ardından derinleşti.

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao işlem hacmi bakımından en büyük üçüncü kripto borsası FTX’i satın almayı planladıklarını açıklamıştı. Zhao, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada FTX’in Binance'tan yardım istediğini belirtmişti.

FTX'in likidite sorunu yaşadığına işaret eden Zhao, "Kullanıcıları korumak adına FTX.com'u tamamen satın almak ve likidite sorununu gidermeye yardımcı olmak amacıyla bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladık." ifadesini kullanmıştı.

Satın almaya dair endişeler devam ederken ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Komisyonu (CFTC) kripto para borsası FTX hakkında soruşturma başlattı.

Binance finans ve soruşturmaları gerekçe göstererek FTX kurtarma programından çekildiğini açıkladı.

DEV ŞİRKET FTX’TEKİ YATIRIMLARINI SIFIRLAYACAK

FTX’e bir darbe de dünyanın en büyük girişim sermayesi şirketlerinden olan Sequoia Capital’den geldi. Sequoia Capital zor durumdaki FTX’de risklerin sınırlı olduğunu Binance ile FTX arasındaki kurtarma anlaşmasının çökmesi sonrasında FTX’teki tüm yatırımını çekeceği konusunda yatırımcılarına güvence verdi.

Sequoia Capital yaptığı açıklamada üçüncü global büyüme fonunun FTX ve FTX.US'de 150 milyon dolar riski bulunduğunu bunun fonun toplam taahhüt edilmiş sermayesinin yüzde 3'ünden az olduğunu belirtti.

Sequoia Capital'den önce de kripto finansal hizmetler şirketi Galaxy Dijital, FTX'deki riskini 47,5 milyon dolar azaltacağını açıklamıştı.

Galaxy Digital kurucusu Mike Novogratz, Binance'nin FTX'i kurtarma planından önce yaptığı açıklamada FTX'deki toplam risklerinin 76,8 milyon dolar olduğunu duyurmuştu.

DİĞER KRİPTO PARALAR ÇAKILDI

Bitcoin'in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum fiyatı da geriledi. Ethereum yüzde 11 oranında düşüşle 1166 dolardan alıcı buluyor. Solana 12 dolara kadar geriledi. Bir yıl önce 260 dolardan işlem gören Solana bugün 12,37 doları gördü. Bir yılda yatırımcısına yüzde 95 kaybettiren Solana şu sıralar yüzde 31 oranında düşüşle 15 dolardan işlem görüyor.