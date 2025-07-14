Bitcoin'de tarihi rekor

Bitcoin fiyatı 122 bin 666 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Şu sıralarda ise 122 bin 175 dolardan işlem görüyor. Fiyat son 1 haftada %11.88, son 1 ayda %15.19, yılbaşından bu yana %30.56 oranında yükseldi.

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Bu hareket, şimdi yeniden yükselişe geçen kısa vadeli teknik göstergelerin sıfırlanmasına yardımcı oldu.

Dikkatler şimdi bu hafta sonunda açıklanacak olan ABD enflasyon verilerine çevrildi. FactSet anketine katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Haziran ayında %0,25 artarak yıllık enflasyonu %2,6'ya yükseltmesini bekliyor. Gıda ve enerjinin hariç tutulduğu çekirdek TÜFE'nin ise aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %3 artacağı tahmin ediliyor.

Enflasyonun beklenenden daha yüksek çıkması Fed'in faiz indirimlerini geciktirebilir ve Bitcoin de dahil olmak üzere riskli varlıkları sarsabilir. Ancak analistler, kriptonun benimsenmesindeki güçlü ivme, artan ETF girişleri ve iyileşen ABD düzenleyici ortamı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun sınırlı olabileceğini söylüyor.

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Kripto borç veren Ledn'in CEO'su John Glover, Bitcoin'in yıl sonuna kadar 136.000 dolara ulaşabileceğini tahmin ederek yükselişini sürdürüyor. "Kırılma, Haziranda 96 bin dolara inen dalganın geri çekilme dalgasını tamamladığını teyit ediyor. Şimdi rallinin 2026'nın ilk çeyreğinden daha önce, muhtemelen 2025'in sonundan önce 136 bin dolara ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Yatırımcılar şimdi yaz boyunca kripto ve hisse senetleri için tonu belirleyebilecek olan enflasyon baskısını bekliyor.