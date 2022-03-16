Bitcoin'de tedirgin eden hareket

750 milyar dolarlık piyasa değeri ile en yüksek hacimli kripto para birimi olan Bitcoin bu sabah saat 04.00 sularında sert fiyat hareketlerine sahne oldu. Bitcoin, 39 bin dolar seviyelerinden 41 bin 700 doların üzerine çıkarak yarım saat içerisinde yüzde 6’dan fazla prim yaptı.

Bitcoin’de gerçekleşen yukarı yönlü hareketin ardından fiyat sert düşüş kaydetti. Bitcoin, 45 dakika içerisinde yeniden 39 bin dolar seviyelerine geri çekildi.

100 MİLYON DOLARA YAKIN BITCOIN BUHARLAŞTI

Bitcoin’de gerçekleşen ani hareketlerin etkisiyle birlikte kısa süre içerisinde kaldıraçlı pozisyonlarda büyük tasfiyeler görüldü. Son 24 saat içerisinde 200 milyon dolarlık kripto para likit olurken, Bitcoin’de gerçekleşen tasfiye oranı 100 milyon dolara yaklaştı.

1 saat 15 dakika içerisinde Bitcoin’de görülen ani hareketler yatırımcıları tedirgin etti. En yüksek tasfiye oranı ise Bitcoin/TetherUS paritesi üzerinde görüldü. Okex borsasında 6.44 milyon dolarlık Bitcoin buhar oldu.

Bitcoin/TetherUS paritesinde kaldıraçlı işlemlerde gerçekleşen tasfiyeler fiyatın kısa süre içerisinde dalgalanmasına neden oldu.

PİYASALAR FED KARARINI BEKLİYOR

Öte yandan bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) saat 21.00’de açıklayacağı faiz kararı kripto para piyasası tarafından yakından takip ediliyor. Fed’in yüksek enflasyon karşısında 2018 yılından bu yana ilk kez 25 puanlık bir faiz artışına gitmesi bekleniyor.

Faiz kararı sonrası ise Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara kritik mesajlar verecek. Bu gelişmeler kripto para birimlerindeki fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Fed’in sürpriz bir hamle yapması durumunda dijital varlıklarda yön değişebilir.

KRİPTO PARALAR TOPARLANIYOR

Bitcoin bugün gerçekleşen sert hareketin ardından şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 40 bin 564 dolardan işlem görüyor. Bitcoin son günlerde 40 bin dolar kritik direnç seviyesinin üzerine çıksa da bir türlü burada kalıcılığını sağlayamadı. Analistler Bitcoin’de yükselişin ivme kazanabilmesi için fiyatın 40 bin doların üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesi gerektiğini söylüyor.

Bitcoin’de fiyatın 40 bin dolar üzerinde kalıcılığını sağlaması durumunda bir sonraki kritik direnç ise 45 bin dolar seviyesi olarak öne çıkıyor.

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum ise şu dakikalarda yükseliş kaydederek 2 bin 686 dolardan işlem görüyor.

Kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri ise Bitcoin ve Ethereum’da gerçekleşen primli seyrin etkisiyle bugün yükseliş kaydediyor. Dijital varlıkların toplam piyasa değeri 1.75 trilyon dolar seviyesinde hareket ediyor.