Bitcoin'de yatırımcı tedirginliği

Kripto para piyasasında son günlerde görülen fiyat hareketleriyle birlikte aşırı oynak seyir yatırımcıları endişeye sürükledi.

YATIRIMCILARI TEDİRGİN EDEN FİYAT HAREKETLERİ

Çarşamba günü yüzde 8’in üzerinde prim yaparak 42 bin 594 dolara yükselen Bitcoin, perşembe günü yüzde 6 oranında kayıp yaşayarak 38 bin 539 dolara geriledi.

Sermaye değeri bakımından en yüksek hacimli dijital varlık olan Bitcoin’de fiyat bugün de düşüş eğiliminde hareket ediyor. Bitcoin bugün 38 bin 223 dolar seviyesine kadar geri çekildikten sonra şu dakikalarda 39 bin 220 dolar civarında hareket ediyor.

Son birkaç işlem gününde aşırı dalgalı bir seyir izleyen Bitcoin’de yönü tayin etmek zorlaşırken, yatırımcılar piyasadaki fiyatlamaları tedirginlikle takip ediyor.

40 BİN DOLAR DİRENCİ ÜZERİNDE TUTUNAMIYOR

Bitcoin kısa süre içerisinde 40 bin dolar kritik seviyenin üzerine çıksa da burada kalıcılığını bir türlü sağlayamıyor. Bitcoin’de fiyatların yükselişe geçmesi için analistler, 40 bin dolar desteğinin üzerinde bir kırılma gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

BITCOIN’DE BU SEVİYELER ÇOK KRİTİK

Bitcoin’de yükselişlerin ivme kazanabilmesi için analistler fiyatın 45 bin dolar seviyesinin üzerine çıkması gerektiğini söylüyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk destek noktası 37 bin dolar olurken, fiyatın 34 bin dolar seviyelerine kadar düşmesi durumunda ise 30 bin dolara doğru bir eğilimin görülebileceği belirtiliyor.

Bitcoin, 2021 yılı Temmuz ayında 29 bin dolar seviyelerinden yönünü yukarı çevirerek 10 Kasım’da 69 bin dolar ile tüm zamanların rekoruna ulaşmıştı. Bu sebepten ötürü 30 bin dolar civarı Bitcoin için en önemli destek noktalarından biri olarak öne çıkmakta.

ETHEREUM SAKİN SEYİRDE

Geçtiğimiz gün yüzde 4’ün üzerinde değer kaybeden Ethereum fiyatı bugün itibarıyla sakin bir seyir izliyor. Ethereum 2 bin 600 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.

KRİPTO PARALARIN GENELİ DÜŞÜYOR

Bitcoin ve Ethereum’da gerçekleşen düşüşün etkisiyle birlikte kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri geçtiğimiz gün 1.68 trilyon dolara geri çekilmişti. Dijital varlıklarda bu gelişmeyle birlikte değer kaybı yüzde 4’ün üzerine çıktı.

Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 1.72 trilyon dolar seviyesinde hareket ediyor.