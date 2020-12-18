Bitcoin'de yeni tarihi rekor!

Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.47 artışla 22,988.00 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 27.62'yi buldu. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 426.5 milyar dolara yükseldi.

ABD'de ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasının yarattığı genel iyimserlik, kripto para birimlerine alımları da tetikledi. Başta ABD'dekiler olmak üzere, şirketler ve genel olarak geleneksel yatırımcıların, Bitcoin'i alternatif yatırım aracı olarak görmeye başlamaları, kripto piyasalarında alımları artırdı.

ABD'li milyarder iş insanı Glenn Hutchins de bu furyaya katıldı. Hutchins, devam eden büyük Bitcoin rallisinin suni olmadığını, 2017 yılındaki "fiyat balonu" ile aynı kefeye konulmaması gerektiğini söyledi.

Teknolojinin etkin olduğu ve ilgili endüstrilere yatırımlara odaklanan küresel özel sermaye şirketi ABD merkezli Silver Lake Partners'ın kurucu ortağı Glenn Hutchins, CNBC'nin sorularını yanıtlarken, kripto para piyasasının "mevcut durumu"yla, 2017 sonundaki "büyük fiyat patlaması"nın birbirinden tamamen farklı olduğunu vurguladı.

Bitcoin'in artık yere sağlam bastığının altını çizen Hutchins, "Bugünkü piyasa bireysel yatırımcılar tarafından yönlendirilmiyor; büyük yatırımcılar ve şirketler tarafından yönlendiriliyor" dedi.

Paul Tudor Jones ve Stan Druckenmiller gibi isimlerin Bitcoin yatırımı yaptıklarına dikkat çeken Hutchins, başka şirketlerin de Bitcoin'e yatırım yaptıklarını anımsattı ve "Hatta PayPal gibi bir şirket bile ödeme hizmeti olarak sunmaya başladı" dedi.

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 60 birimin değeri düşerken, düşenlerden üç tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim, son 24 saatte yaklaşık 26 milyar dolarlık artışla 650 milyar dolara, 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 64 milyar dolarlık artışla 266 milyar dolara yükseldi.

Toplam 8,047 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,243 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 65.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.