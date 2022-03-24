Bitcoin'de yükseliş sürüyor

Bitcoin son üç işlem gününde yukarı yönlü bir seyir izliyor. Geçtiğimiz günlerde 43 bin doları test etse de bir türlü bu seviye üzerinde kalıcılığını sağlayamamıştı. Bitcoin bugün 43 bin 478 dolara kadar yükselerek yüzde 1.38 oranında değer kazandı. Bitcoin şu dakikalarda 42 bin 959 dolar civarında işlem görüyor.

BITCOIN YÜZDE 15 DEĞER KAZANDI

Bitcoin, 14 Mart’tan bu yana yükseliş kaydederek piyasaya yön veriyor. Bitcoin bu tarihte 37 bin 777 dolar seviyesinden bugün 43 bin doların üzerine çıkarak yüzde 15 oranında değer kazandı.

ETHEREUM KRİTİK SEVİYENİN ÜZERİNDE

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum ise bugün 3 bin doların üzerine çıktı. Ethereum, 3 bin 81 dolara kadar yükselerek yüzde 1.48 oranında prim yaptı. Ethereum şu dakikalarda 3 bin 41 dolardan işlem görüyor.

KRİPTO PARALARIN GENELİ YÜKSELİYOR

Bitcoin ve Ethereum’da gerçekleşen yükselişin etkisiyle birlikte kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri bugün 1.94 trilyon doların üzerine çıktı. Dijital varlıkların toplam sermaye değeri şu dakikalarda yüzde 0.38 oranında artışla 1.91 trilyon dolar seviyesinde hareket ediyor.