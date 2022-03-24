Geri Dön
UzmanparaBitcoin'de yükseliş sürüyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Bitcoin'de yükseliş sürüyor

Bitcoin'de yükseliş sürüyor

Kripto para birimlerinin en yüksek hacimlisi Bitcoin son günlerde gerçekleştirdiği fiyat hareketi ile yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bitcoin bugün 43 bin doların üzerine çıktı. Peki dijital varlıklarda son durum ne? İşte detaylar...

24.03.2022 - 12:21 | | UZMANPARA
Bitcoin'de yükseliş sürüyor

Bitcoin son üç işlem gününde yukarı yönlü bir seyir izliyor. Geçtiğimiz günlerde 43 bin doları test etse de bir türlü bu seviye üzerinde kalıcılığını sağlayamamıştı. Bitcoin bugün 43 bin 478 dolara kadar yükselerek yüzde 1.38 oranında değer kazandı. Bitcoin şu dakikalarda 42 bin 959 dolar civarında işlem görüyor. 

BITCOIN YÜZDE 15 DEĞER KAZANDI 

Bitcoin, 14 Mart’tan bu yana yükseliş kaydederek piyasaya yön veriyor. Bitcoin bu tarihte 37 bin 777 dolar seviyesinden bugün 43 bin doların üzerine çıkarak yüzde 15 oranında değer kazandı. 

ETHEREUM KRİTİK SEVİYENİN ÜZERİNDE 

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum ise bugün 3 bin doların üzerine çıktı. Ethereum, 3 bin 81 dolara kadar yükselerek yüzde 1.48 oranında prim yaptı. Ethereum şu dakikalarda 3 bin 41 dolardan işlem görüyor. 

KRİPTO PARALARIN GENELİ YÜKSELİYOR 

Bitcoin ve Ethereum’da gerçekleşen yükselişin etkisiyle birlikte kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri bugün 1.94 trilyon doların üzerine çıktı. Dijital varlıkların toplam sermaye değeri şu dakikalarda yüzde 0.38 oranında artışla 1.91 trilyon dolar seviyesinde hareket ediyor. 

 

EPDK'dan doğal gaz faturası için yeni karar
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan için kadro dışı kararı!
Tarım Bakanlığı'ndan şeker ve ayçiçek yağı açıklaması!
Utandıran dava! Ünlü balerine 10 ay hapis
Savunma Bakanı kayboldu, Putin cadı avı başlattı! 'Her hamlesi...'
Türkiye'den ABD'nin 'S-400'leri Ukrayna'ya gönderin' teklifine yanıt
Türkiye'nin konuştuğu 16 milyar TL'lik vurgunda yeni gelişme!
'Benim kardeşim neden öldü? Deli olacağım!'
'Ayrılık yaradı! Krizi fırsata çevirdiler' isyanı
Putin'e 'güç pozu'nu öğretti! 30 yıllık sırları tek tek anlattı
ABD'nin konuştuğu katliam! Genç kadın 4 genci tuzağa çekti
Mario Gomez'den Valerien Ismael uyarısı!
Canlı yayında şoke eden cinayet itirafı! Paketi aldım
Türkiye'nin konuştuğu görüntüde yeni gelişme
Yılın sporcularını seçmek için oyunu ver!
EPDK'dan doğal gaz faturası için yeni karar
EPDK'dan doğal gaz faturası için yeni karar
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan için kadro dışı kararı!
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan için kadro dışı kararı!
Tarım Bakanlığı'ndan şeker ve ayçiçek yağı açıklaması!
Tarım Bakanlığı'ndan şeker ve ayçiçek yağı açıklaması!
Utandıran dava! Ünlü balerine 10 ay hapis
Utandıran dava! Ünlü balerine 10 ay hapis
Savunma Bakanı kayboldu, Putin cadı avı başlattı! 'Her hamlesi...'
Savunma Bakanı kayboldu, Putin cadı avı başlattı! 'Her hamlesi...'
Türkiye'den ABD'nin 'S-400'leri Ukrayna'ya gönderin' teklifine yanıt
Türkiye'den ABD'nin 'S-400'leri Ukrayna'ya gönderin' teklifine yanıt
Türkiye'nin konuştuğu 16 milyar TL'lik vurgunda yeni gelişme!
Türkiye'nin konuştuğu 16 milyar TL'lik vurgunda yeni gelişme!
'Benim kardeşim neden öldü? Deli olacağım!'
'Benim kardeşim neden öldü? Deli olacağım!'
'Ayrılık yaradı! Krizi fırsata çevirdiler' isyanı
'Ayrılık yaradı! Krizi fırsata çevirdiler' isyanı
Putin'e 'güç pozu'nu öğretti! 30 yıllık sırları tek tek anlattı
Putin'e 'güç pozu'nu öğretti! 30 yıllık sırları tek tek anlattı
ABD'nin konuştuğu katliam! Genç kadın 4 genci tuzağa çekti
ABD'nin konuştuğu katliam! Genç kadın 4 genci tuzağa çekti
Mario Gomez'den Valerien Ismael uyarısı!
Mario Gomez'den Valerien Ismael uyarısı!
Canlı yayında şoke eden cinayet itirafı! Paketi aldım
Canlı yayında şoke eden cinayet itirafı! Paketi aldım
Türkiye'nin konuştuğu görüntüde yeni gelişme
Türkiye'nin konuştuğu görüntüde yeni gelişme
Yılın sporcularını seçmek için oyunu ver!
Yılın sporcularını seçmek için oyunu ver!