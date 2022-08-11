Bitcoin'de yükseliş sınırlı kaldı

Oanda Analisti Craig Erlam yayınladığı yatırımcı notunda Bitcoin fiyatında kazanımların sınırlı kaldığına dikkat çekerek "Fiyat bugün iki ayın en yüksek seviyesine çıktı, ancak hala beklediğim ve istediğim ivmeyi görmüyorum" dedi.

Erlam, "25 bin dolar seviyesinin yukarı kırılması bu ivmeyi getirebilir, ancak hala kısa vadede fiyatı dizginleyebilecek kaygı, endişe görmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bitcoin fiyatı şu sıralarda 24 bin 442,90 dolar seviyesinden işlem görüyor.