Bitcoin’de yükselişin sebebi belli oldu

Pazar gününden bu yana toparlanma kaydeden kripto paralarda yükseliş eğilimi geçtiğimiz gün itibarıyla hız kazandı.

3 Ekim Pazar günü 47 bin 600 dolar seviyesinin hemen üzerinde bulunan kripto para piyasasının lideri Bitcoin, çarşamba günü sert yükselerek 55 bin 750 dolara kadar artış kaydetti. Bitcoin’de yaşanan ralli ile birlikte fiyat 4 işlem gününde yüzde 16.6 prim yaptı.

BITCOIN ÇİN’E RAĞMEN RALLİ YAPTI

Özellikle geçtiğimiz haftalarda dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’in kripto paralara yönelik attığı regülasyon adımıyla birlikte fiyat hızla düşüşe geçmişti.

Daha önceleri de yüksek enerji maliyeti sebebiyle Çin kripto para madenciliğine yönelik savaş başlatmıştı. Son hamleyle birlikte ülke genelinde kripto paralara yönelik her türlü faaliyet yasa dışı olarak görüldü.

Çin’den gelen sert regülasyon hamlesiyle birlikte Bitcoin fiyatı 21 Eylül tarihinde 39 bin 600 dolara kadar düşmüştü.

Bir süre 40 bin dolar seviyesi civarında hareketini sürdüren lider coin, salı günü 50 bin dolar sınırını aştı. Yükselişlerin devamıyla birlikte Bitcoin, çarşamba günü 55 bin doların üzerine çıktı.

BALİNALAR ALIMA GEÇTİ

Geçtiğimiz gün 52 bin dolar seviyesinden kısa süre içerisinde 55 bin dolara kadar yükselen Bitcoin’de yaşanan fiyat değişiminin sebebi olarak balinaların yaptığı alımlar gösteriliyor.

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, balinaların 5 dakika içerisinde 1.6 milyar dolarlık Bitcoin alımı yaptığını açıkladı. Kısa süre içerisinde yapılan yüklü miktarda alımla birlikte fiyatlar bu sebepten ötürü sert yükseldi.

BITCOIN’DE KAR SATIŞI GÖZLENİYOR

Yaşanan ralli ile birlikte Bitcoin bugün itibarıyla kar satışlarına sahne oluyor. 55 bin dolar seviyesinin altında konsolide olan lider coin, 54 bin 500 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM’DA YÜKSELİŞ SINIRLI KALDI

Bitcoin’de yaşanan ralli sonrası en yüksek hacimli ikinci kripto para birimi olan Ethereum’da fiyat hareketleri Bitcoin’e kıyasla sınırlı kaldı. Geçtiğimiz gün 3 bin 632 dolar seviyesine kadar yükselen Ethereum, 17 Eylül tarihinden bu yana ilk kez bu seviyeyi test etti.

Bugün Ethereum 3 bin 500 dolar seviyesi civarında konsolide oluyor.

SHIBA’DA REKOR ARTIŞ

Öte yandan Tesla CEO’su Elon Musk’ın pazartesi günü Floki isimli köpeğinin görselini paylaşacağını açıklamasıyla birlikte Shiba Inu’da (SHIB) sert fiyat hareketleri görüldü.

Pazartesi günü yüzde 57’den fazla primle günü tamamlayan Shiba Inu’da yaşanan ralli hız kesmedi.

Elon Musk’ın paylaşımının ardından pazartesi günü 0.00000855 dolardan açılan Shiba Inu, 4 işlem gününde yüzde 300’den fazla artış kaydederek, 0.00003498 dolara kadar yükseldi.

Özellikle kuruş seviyelerinde bulunan Shiba Inu’da yatırımcılar yüklü miktarda alım yaparken, fiyatlarda yaşanan dalgalı seyirle birlikte kazanç da kayıp da oldukça fazla olabiliyor.

Bu kapsamda kripto para piyasasında yeni işlem yapan yatırımcıların piyasayı iyi takip etmesi ve dikkatli davranması öneriliyor. (Yatırım tavsiyesi değildir)