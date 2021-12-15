'Bitcoin'in değeri sıfıra düşebilir'

Cunliffe, salı günkü açıklamasında "Endişe yaratan nokta, kripto para finansal sisteme entegre edildiğinde, büyük çaplı bir fiyat düzenlemesi gerçekleşebilir ve bu da diğer piyasalarla birlikte sabit finansal piyasa aktörlerini gerçekten etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

Independent'ta yer alan habere göre Bitcoin'in değeri kasım ayının başlarında 67 bin doları (yaklaşık 980 bin TL) geçip zirve yaparken, Omicron varyantının açıklanmasıyla ciddi bir düşüş yaşamıştı.

İngiltere Merkez Bankası'nın pazartesi günü yaptığı rutin finansal sistem değerlendirmesinde de büyük kuruluşların kripto para konusunda ihtiyatlı davranması gerektiği belirtilmişti.

Kripto para piyasasındaki gelişmelerin yakından takip edileceğinin bildirildiği açıklamada, "Hem yerel hem de küresel seviyede riskleri denetlemek, sürdürülebilir inovasyonu teşvik etmek, finansal sistemde daha geniş kapsamlı güven ve bütünlük sağlayabilmek amacıyla hızla büyüyen bu piyasalara etkide bulunulması için genişletilmiş mevzuat ve hukuki yaptırım çerçeveleri gerekli" ifadelerine yer verilmişti.