Bitcon 11,000 dolar sınırında hareket ediyor

Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmindeki gerileme son 24 saatte de sürdü ve Perşembe günü 10 milyar dolar kadar gerileyerek 102.71 milyar dolara inen 24 saatlik işlem hacmi, Cuma günü 98.58 milyar dolara kadar daraldıktan sonra, hafta sonunda 90 milyar doların da altına çekilerek, son 24 saatte 82.21 milyar dolara gerileyerek, 90 milyar doların da altına çekildi.

Buna karşılık, kripto para piyasalarında 350 milyar doları aşan toplam piyasa hacmindeki artış Perşembe günü de sürdü ve Cuma günü 351.74 milyar doları bulduktan sonra, hafta sonu bu düzeyi korudu ve yeni haftaya 351.28 milyar dolar ile başladı.

Toplam 7,081 kripto para biriminin işlem gördüğü 29,171 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.7'sini Bitcoin oluşturuyordu.

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 75'inin değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, ilk 10 birimin sekiz tanesi düşenler arasındaydı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.20 artışla 10,962.10 dolar,

2.Ethereum yüzde 1.79 düşüşle 374.58 dolar,

3.Tether yüzde 0.02 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 0.93 düşüşle 0.24 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 1.16 düşüşle 227.43 dolar,

6.Polkadot yüzde 6.25 artışla 4.60 dolar,

7.Binance Coin yüzde 1.90 düşüşle 26.37 dolar,

8.Chainlink yüzde 6.37 düşüşle 9.72 dolar,

9.Crypto.com Coin yüzde 3.47 düşüşle 0.15 dolar,

10.Litecoin yüzde 1.77 düşüşle 47.38 dolardan işlem görüyordu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırladığı Kripto Para Araştırma Raporu'nda, Türkiye'de "kripto para birimi kurma yolunda çalışmalar" yapıldığına işaret edilerek, şöyle denildi:

"Kripto para ve kripto paraların var olmasına imkan sağlayan teknoloji olan blokzincir teknolojisi her geçen gün gelişmekte olup bu kavramların gelecekte hayatımızın daha da çok içinde olacağı beklenen bir durumdur.

"Bir para biriminin geçerliliği, insanların o para birimine verdiği değer ve kullanma eğilimine bağlı olarak değişmektedir.

"Kripto paraların devletlerin bastığı resmi para birimlerinde olduğu gibi finansal sistemin mekanizmaları tarafından kontrol edilmesi mümkün görünmemektedir.

"Bu nedenle arz ve talep durumuna göre kripto paraların değerlerinde, diğer yatırım araçlarına kıyasla çok daha büyük ve hızlı dalgalanmaların olması doğaldır."