BlackRock global iş gücünü azaltacak

BlackRock CEO'su Larry Fink ve Başkan Robert Kapito çalışanlara gönderdikleri bildirimde "Yaşanmakta olan belirsizlikler bize piyasalardaki değişikliklerin önünde kalmanın ve müşterilerimize taahhütlerimizi yerine getirmeye odaklanmanın her zamankinden daha önemli olduğunu gösterdi" ifadelerine yer verdi.

BlackRock, 2019 yılından bu yana ilk kez işten çıkarma yapacak. Yapılacak işten çıkarmalara rağmen BlackRock'ın çalışan sayısı geçen yılın yüzde 5 seviyesinin üzerinde kalacak. Eylül ayı sonunda BlackRock'ın 19 bin 900 çalışanı bulunuyordu.