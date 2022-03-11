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BlackRock, Rus varlıklarından zarar etti

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası elinde tuttuğu Rus menkul kıymetlerinden 17 milyar dolar zarara uğradığını bildirdi.

11.03.2022 - 16:43 |
BlackRock, Rus varlıklarından zarar etti

BlackRock'ın yaptığı açıklamaya göre ocak ayı sonunda şirketin müşterilerinin elinde 18,2 milyar dolar tutarında Rus varlığı bulunuyordu. Ukrayna saldırısı sonrası Rusya'ya yönelik dünya genelinde uygulanan yaptırımlar ve piyasaların kapanması bu varlıkların çok büyük bölümünü satılamaz hale getirdi.

BlackRock, Rus varlıklarında tüm alımları 28 Şubat'ta durdurdu. Piyasalar 28 Şubat'ta kapandığında 1 milyar dolar olan bu varlıkların değerinin BlackRock'ın yönetimi altındaki varlıklar içindeki oranı yüzde 0,01 seviyesinin de altına indi.

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