'BoE daha agresif hareket etmeye hazır'

Huw Pill politika yapıcıların İngiltere'de enflasyonu aşağı getirmek için büyümeden feragat edeceklerini söyledi.

Önümüzdeki aylarda para politikasının daha da sıkılaştırılmasına ihtiyaç olacağını belirten Pill, BoE'nin daha agresif şekilde hareket etmeye hazır olduğunu da vurguladı.

BoE'nin elindeki araçların enflasyonu hedefe geri getirebileceğini ancak gelir dağılımı eşitsizliğinde artış, zayıf sterlin gibi diğer problemleri çözemeyeceğini vurguladı. Pill politika yapıcıların yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmak için büyümenin zayıflamasına imkan vermeleri gerekeceğini ifade etti.