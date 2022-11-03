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İngiltere'de 33 yılın en yüksek faiz artışı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 75 baz puan artırdı. Banka böylece 1989 yılından bu yana görülen en büyük faiz artışını yaptı.

03.11.2022 - 15:02 | | UZMANPARA
İngiltere'de 33 yılın en yüksek faiz artışı

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Buna göre banka politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3 seviyesine çıkardı. Piyasa beklentisi de BoE'nin politika faizini 75 baz puan artıracağı yönündeydi.

Bir önceki toplantıda BoE politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1.75'ten yüzde 2.25 seviyesine çıkarmıştı.

BOE'DEN FAİZ ARTIŞINA DEVAM MESAJI

Toplantının ardından yapılan açıklamada BoE, Para Politikası Komitesi üyelerinin çoğunluğunun faizlerin daha da artırılmasına ihtiyaç olacağını öngördüklerini belirtirken, faizin finansal piyasaların fiyatladığı gibi yüzde 5,2'ye kadar çıkmasına muhtemelen ihtiyaç olmayacağını da vurguladıkları belirtildi. 

Açıklamada, "Eğer görünüm daha fazla enflasyon baskısına işaret eder ise, Para Politikası Komitesi buna gerektiğinde güçlü şekilde yanıt verecek" denildi. 

İNGİLTERE’DE ENFLASYON ÇİFT HANEDE

Ülkede yüzde 10,1 ile yeniden çift haneye çıkan enflasyon ekonomideki en büyük sorun, fakat eylül ayından bu yana sterlin varlıklarda yaşanan oynaklık da ekonomide tahribat yarattı.

Karar sonrası sterlin/dolar paritesi yüzde 1 seviyesinin üzerinde değer kaybıyla 1.12'den işlem görüyor.

FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR ENDEKSİ GÜÇLENDİ

Öte yandan geçtiğimiz gün piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı açıklanmıştı. Fed politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3.75-4 aralığına çıkarmıştı. Kritik gelişme sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinde yükseliş görülmüştü.

Doların küresel çapta güçlenmesinin etkisiyle birlikte geçtiğimiz günden bu yana sterlin/dolar paritesinde aşağı yönlü seyir dikkat çekiyor. 

Dolar endeksi bugün 113 seviyesini aşarken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.204'e kadar yükseldi.

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