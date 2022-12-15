BoE faiz artırdı

İngiltere Merkez Bankası tartışmalı geçtiği anlaşılan Para Politikası Komitesi (MPC) toplantısında faizi piyasa beklentileri doğrultusunda 50 baz puan artırdı.

BoE'den yapılan açıklamaya göre politika faiz oranı yüzde 3'ten yüzde 3,50'ye yükseltildi. Piyasa beklentisi de faizin 50 baz puan artırılacağı yönündeydi.

Ancak karar piyasanın beklediği gibi oy birliğiyle alınmadı. 9 MPC üyesinin 2'si faizin değişmemesi yönünde, 1'i ise 75 baz puan artırılması şeklinde oy kullandı. Değiştirilmemesi yönünde oy kullanan üyeler Silvana Tenreyro ve Swati Dhingra, 75 baz puan artırılması yönünde oy kullanan üye ise Catherine Mann olarak açıklandı.