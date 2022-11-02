'BoE faiz artırımlarına devam etmeli'

Bank of America analistleri yüksek enflasyon ve sıkı iş gücü piyasası dikkate alındığında BoE'nin kayda değer faiz artırımlarına devam etmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Ancak analistler BoE'nin yarın yapacağı toplantıda piyasaların halihazırda fiyatladığından daha az faiz artırımı sinyalini verebileceği uyarısında bulundu.

"İngiltere uzun süreli bir yüksek manşet enflasyon ve sıkı iş gücü piyasası ile karşı karşıya" ifadelerini kullanan analistler, "Bizim görüşümüze göre BoE'nin ekonomiyi kasım ayından sonra da büyük faiz artırımları yaparak hızlı şekilde yavaşlatması gerekli" değerlendirmesini yaptı.

BoE Para Politikası Komitesi'nin yarın yapacağı toplantıdan 75 baz puanlık bir faiz artırımı kararı çıkması bekleniyor.