'BoE faiz artırımlarını devam ettirmeli'

BoE, MPC'nin sorumluluğunun enflasyonun yüzde 2 hedefinin çok üzerine gitmeye devam edeceği beklentilerinin önüne geçmek olduğunu ifade eden Mann, "Bu nedenle çekirdek enflasyon dinamikleri bizi endişelendiriyor, bu düzeltmemiz gereken bir şey. Bizim işimiz enflasyonu yüzde 2'ye getirmek" diye konuştu.

Mann konuşmasında BoE'nin enflasyonun hedefe getirmek için "güçlü şekilde" hareket etmeye hazır olduğunu tekrarlarken, para politikasının ayırı sıkılaştırılma riski konusunda ise "Anketler ve piyasalar henüz o noktada olmadığımıza işaret ediyor. Hiç kimse yüksek faizleri sevmez ancak hiç kimse de çift haneli enflasyon istemez" değerlendirmesini yaptı.