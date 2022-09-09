BoE faiz toplantısını erteledi
İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz toplantısının bir hafta ertelendiğini duyurdu.
09.09.2022 - 15:07 |
İngiltere Merkez Bankası, Kraliçe Elizabeth'in yaşamını yitirmesinin ardından uygulamaya konan yas kararları çerçevesinde Para Politikası Komitesi toplantısını erteledi.
BoE, Para Politikası Komitesi'nin 15 Eylül Perşembe günü yapacağı faiz toplantısının ulusal yas programı kapsamında 22 Eylül'e ertelendiğini açıkladı.
Twitter üzerinden yapılan açıklamada Para Politikası Komitesi kararlarının 22 Eylül Perşembe günü yerel saat ile 12.00'de (TSİ 14.00) açıklanacağı belirtildi.