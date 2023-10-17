'BoE faizi sabit tutabilir'

Bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de ikramiyeler hariç tutulduğunda ücretler ağustos ayında %7,8 arttı, artış bir önceki aya göre biraz yavaşladı.

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Tombs ücret verilerinin iş gücü piyasasındaki gevşemeyi geciktirme eğiliminde olduğunu belirtirken, "İstihdam ortamının giderek gevşediğine işaret eden ve ücretler üzerindeki baskıyı artıran diğer göstergelerle birlikte BoE Para Politikası Komitesi gelecek ay toplandığında kilit faiz oranını %5,25'te tutacak gibi görünüyor" dedi.