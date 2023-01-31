BoE uzun vadeli tahvil satışı yaptı

İngiltere Merkez Bankası, 20 yıldan uzun süre uyguladığı parasal gevşeme programı sürecinde oluşturduğu tahvil stokunu azaltma yönünde ilk ihaleyi dün yaptı.

BoE dün gerçekleştirdiği ihale ile 650 milyon sterlin tutarında uzun vadeli tahvil sattı.

İhalede yatırımcılar 1 milyar 75 milyon sterlin tutarında tahvil talep etti.