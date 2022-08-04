BoE'den 27 yılın en sert faiz artışı

BoE, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,75'e yükseltti. Karar 1'e karşı 8 oyla alındı.

Piyasalarda analistlerin beklentisi 25-50 baz puan seviyesinde değişiklik gösteriyordu.

BoE'nin enflasyon için zirve beklentisi ise yüzde 13,2. Bunun son çeyrekte olacağı düşünülüyor. Banka 1995 yılından bu yana en büyük faiz artırımını gerçekleştirmiş oldu.