BoE'den 27 yılın en sert faiz artışı
İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 1,75'e yükseltti. Banka son 27 yılın en büyük faiz artışını gerçekleştirdi.
04.08.2022 - 14:31 |
BoE, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,75'e yükseltti. Karar 1'e karşı 8 oyla alındı.
Piyasalarda analistlerin beklentisi 25-50 baz puan seviyesinde değişiklik gösteriyordu.
BoE'nin enflasyon için zirve beklentisi ise yüzde 13,2. Bunun son çeyrekte olacağı düşünülüyor. Banka 1995 yılından bu yana en büyük faiz artırımını gerçekleştirmiş oldu.