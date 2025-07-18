Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaBoE'den faiz indirimi beklentileri ötelendi
HaberlerUzmanparaBoE'den faiz indirimi beklentileri ötelendi

BoE'den faiz indirimi beklentileri ötelendi

Citi ve Goldman Sachs, İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) faiz indirimi beklentilerini kasıma öteledi.

18.07.2025 - 10:05 | | Foreks Haber
BoE'den faiz indirimi beklentileri ötelendi

Citigroup ve Goldman Sachs, BoE para politikasına ilişkin beklentilerini revize ederek, merkez bankasının daha önce öngörüldüğü gibi Eylül ayında değil Kasım 2025'ten itibaren bir dizi faiz indirimine başlayacağını tahmin etti.

Haberin Devamı

Citigroup, 18 Temmuz'da görünümünü güncelleyerek süregelen enflasyonist baskıları ve politika yapıcıların temkinli yaklaşımını gerekçe göstererek artık Eylül ayında faiz indirimi beklemediğini belirtti. Banka bunun yerine BoE'nin Kasım ayında faiz indirimine başlayacağını ve Mart 2026'ya kadar ardışık indirimlerle devam edeceğini öngörüyor.

Goldman Sachs da BoE'den ilk faiz indirimini Kasım ayında beklediğini bildirdi. Yatırım bankası, BoE'nin faiz oranlarını gelecek yıl Mart ayında %3'lük bir nihai orana ulaşana kadar istikrarlı bir şekilde düşürmesini bekliyor.

Derya Tuna 60 yaşına girdi! Gelini Yasemin Şefkatli'den doğum günü paylaşımı

Derya Tuna 60 yaşına girdi! Gelini Yasemin Şefkatli'den doğum günü paylaşımı

'Pes' dedirten savunma: Planlasam kamera olmayan yerde öldürürdüm

'Pes' dedirten savunma: Planlasam kamera olmayan yerde öldürürdüm