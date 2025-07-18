BoE'den faiz indirimi beklentileri ötelendi

Citigroup ve Goldman Sachs, BoE para politikasına ilişkin beklentilerini revize ederek, merkez bankasının daha önce öngörüldüğü gibi Eylül ayında değil Kasım 2025'ten itibaren bir dizi faiz indirimine başlayacağını tahmin etti.

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Citigroup, 18 Temmuz'da görünümünü güncelleyerek süregelen enflasyonist baskıları ve politika yapıcıların temkinli yaklaşımını gerekçe göstererek artık Eylül ayında faiz indirimi beklemediğini belirtti. Banka bunun yerine BoE'nin Kasım ayında faiz indirimine başlayacağını ve Mart 2026'ya kadar ardışık indirimlerle devam edeceğini öngörüyor.

Goldman Sachs da BoE'den ilk faiz indirimini Kasım ayında beklediğini bildirdi. Yatırım bankası, BoE'nin faiz oranlarını gelecek yıl Mart ayında %3'lük bir nihai orana ulaşana kadar istikrarlı bir şekilde düşürmesini bekliyor.