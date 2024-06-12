'BoE'nin faiz indirme olasılığı azaldı'

Wood'a göre, geçen yılki küçük durgunluktan bu yana görülen geniş tabanlı toparlanma tablosu değişmedi ve sadece yağmurdan etkilenen inşaat sektörü Nisan ayında üç aylık bazda büyüyemedi.

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Wood, "Ücretlerdeki artış Ağustos ayından önce yavaşlayacak olsa da iyi gelen GSYH verileri istihdam anketlerini artırıyor, bu da iş gücü piyasasındaki soğumayı yavaşlatabilir ve kararsız faiz belirleyicilerine Ağustos ayında da bekleyip görmeleri için bir neden verebilir" değerlendirmesini yaptı.