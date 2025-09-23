BofA'dan dolar/yuan tahmini

BofA'nın araştırma notuna göre ihracat kaynaklı dolar satışlarının dördüncü çeyrekte daha az güçlü olması bekleniyor. Bu durum, ABD tarifeleri öncesi öne çekilen siparişlerin etkisinin azalmasından kaynaklanıyor. Ayrıca, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC), spot kurun 7,10 ana eşiğinin altında işlem gördüğünde günlük sabitlemeleri daha aşağı çekmeyi durdurduğu belirtiliyor. Bu durum, bankanın bu seviye etrafında rahat olduğunu gösteriyor.

Banka, dolar/yuan için iki temel aşağı yönlü riskin altını çiziyor. ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki ilerleme ve beklenenden daha derin ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimleri. Dolar/yuan kuru en son 7,12 seviyesinden işlem görüyordu.