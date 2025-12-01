BoJ Başkanı Ueda'dan faiz mesajı

Ueda, ücret artışlarına ilişkin görünümün kritik önemde olduğunu ve toplantı öncesinde şirketlerin ücret stratejilerine dair bilgilerin aktif biçimde toplandığını belirtti.

Kalıcı enflasyonun daha yüksek faizleri desteklediğini, ancak yaşam maliyetlerindeki artışın ücretlerle dengelenmesi gerektiğini ifade eden Ueda, ABD tarifelerinin etkisinin şu ana kadar "kayda değer ölçüde" hissedilmediğini, Japonya-ABD ticaret anlaşması sonrasında ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin azaldığını da söyledi.

Ueda, uygun hızda yapılacak faiz artışlarının ekonomik faaliyeti “frene basmadan”, yalnızca "ivmeyi azaltarak" istikrarlı büyüme ve fiyat gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı. Bu yaklaşımın, hükümet ve BoJ’un şimdiye kadarki çabalarının başarısına hizmet edeceğini söyledi.

Capital Economics, konuşmanın ardından daha önce Ocak için öngördüğü faiz artışı beklentisini revize ederek Aralık ayında politika faizinin %0,75’e çıkarılmasını beklediğini açıkladı. Kuruluş, 2026’da iki faiz artışı daha öngörüyor.