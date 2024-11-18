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BoJ Başkanı'ndan faiz açıklaması

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, enflasyona göre düzeltilmiş reel faiz oranlarını çok uzun süre düşük tutmanın aşırı enflasyona neden olabileceğini ve merkez bankasını faiz oranlarını hızla artırmaya zorlayabileceğini söyledi.

18.11.2024 - 09:18 | | Foreks Haber
BoJ Başkanı'ndan faiz açıklaması

Ueda, faiz oranlarını çok uzun süre düşük tutmanın potansiyel zararlarına ilişkin bir soruya, “Enflasyonun %2'lik hedefimizi aşması ve hızlanmaya devam etmesi riski var, bu da bizi faiz oranlarını beklenenden daha hızlı bir şekilde artırmaya zorlar. Bu sorunlara neden olabilir, bu nedenle parasal desteğin derecesini uygun bir şekilde ayarlamamız gerekiyor” yanıtını verdi.

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Ueda, hizmet fiyatlarında görülen gelişmelerle birlikte sürdürülebilir fiyat istikrarı başarma yolunda ilerleme gördüklerini belirtirken, zayıf yenin maliyetleri artırdığını ve tüketim üzerinde büyük bir negatif etkisi olduğunu da vurguladı.

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