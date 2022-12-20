BoJ devlet tahvili için getiri bandını yükseltti

BoJ'un bu adımı Japon hükümetinin banka ile 2013 yılında yaptığı ortak politika açıklamasını gözden geçirmeyi değerlendirdiği haberlerinin yapıldığı bir dönemde geldi.

Japonya Merkez Bankası getiri eğrisi için hedef bandı genişletse de 10 yıl vadeli tahvilde getiri hedefini yüzde 0 civarı olarak korudu. Kısa vadeli tahviller için getiri hedefi yüzde -0,10 olarak sürdürüldü.