'BoJ faiz artırımı için uygun zamanı arayacak'

Masai, Bloomberg TV'de yaptığı açıklamada, BoJ'un bu haftaki iş dünyası duyarlılığı anketinin, parasal koşulların hala destekleyici olmasıyla birlikte kurumsal faaliyetler için olumlu sonuçlar gösterdiğini söyledi.

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"Bu gerçekten iyi" diye konuşan Masai, hükümet ve BoJ arasındaki duruşların "iyi bir denge" oluşturduğunu söyledi.

Masai, döviz kurunun para politikasına ilişkin açıklamalara tepki vermesine rağmen, yen için 140 ila 150 dolar arasında bir aralığın rahat olduğunu sözlerine ekledi.

Halen SBI Finansal ve Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün başkanlığını yürüten Masai, daha düşük volatiliteye sahip nispeten daha zayıf bir yenin Japon ekonomisi için iyi olduğunu ve ülkenin ihracatçılarına yardımcı olduğunu, daha güçlü bir yenin ise ithalatı daha ucuz hale getirerek tüketiciler üzerindeki yükü hafiflettiğini söyledi.