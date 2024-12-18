'BoJ faiz oranlarını sabit tutmaya hazır'

Hirt, ekonomik gelişmelerin BoJ'un görünümüyle uyumlu olduğunu, büyümenin istikrarlı ve enflasyon verilerinin cesaret verici olduğunu vurguladı.

Haberin Devamı

Koşullar faiz artırımını desteklese de Hirt, merkez bankası içinde erken hareket etme konusunda endişelere işaret eden haberlere dikkat çekti.

Hirt, "Bu haberler aynı zamanda BoJ'un faiz artırımını ertelemekte çok az olumsuzluk gördüğüne işaret ediyor" dedi.