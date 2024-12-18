'BoJ faiz oranlarını sabit tutmaya hazır'
AllianzGI çoklu varlık küresel CIO'su Gregor MA Hirt, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Aralık ayında faiz oranlarını sabit tutmaya hazır olduğunu ve gelecekteki adımları konusunda bazı yönlendirmelerde bulunabileceğini söyledi.
18.12.2024 - 09:51 | | Foreks Haber
Hirt, ekonomik gelişmelerin BoJ'un görünümüyle uyumlu olduğunu, büyümenin istikrarlı ve enflasyon verilerinin cesaret verici olduğunu vurguladı.
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Koşullar faiz artırımını desteklese de Hirt, merkez bankası içinde erken hareket etme konusunda endişelere işaret eden haberlere dikkat çekti.
Hirt, "Bu haberler aynı zamanda BoJ'un faiz artırımını ertelemekte çok az olumsuzluk gördüğüne işaret ediyor" dedi.