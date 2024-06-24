BoJ faizi daha da yükseltme olasılığını tartıştı

13 ve 14 Haziran tarihlerinde yapılan politika kurulu toplantısının bugün yayınlanan özeti, dokuz politika kurulu üyesinden birinin "Son maliyet artışlarının tüketici fiyatlarına bir kez daha yansıması halinde fiyatların temel senaryodan yukarı doğru sapma olasılığı var" değerlendirmesinde bulunduğunu gösterdi.

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Bu üye, "Bu nedenle bankanın risk yönetimi açısından parasal genişlemede daha fazla ayarlama yapılmasının gerekli olup olmadığını değerlendirmesi gerekmektedir" ifadelerini de kullandı.

BoJ, Haziran toplantısında parasal sıkılaştırmaya yönelik bir adım olarak devlet tahvili alımlarını azaltma kararı aldı. Banka, piyasa katılımcılarıyla görüştükten sonra Temmuz ayı sonundaki bir sonraki toplantısında ayrıntılı bir plan açıklayacağını söyledi.

Politika kurulu üyelerinden biri, "Bankanın piyasa katılımcılarıyla iletişim kurarken bilançosunu zamanında ve uygun bir şekilde normalleştirmesi gerekiyor" diye konuştu.

Toplantıda, tahvil alımlarının azaltılmasının para politikasından ayrı olarak yürütülmesi gerektiği, çünkü bunun bankanın JGB piyasasındaki katılımını azaltmayı amaçlayacağı yönünde bir başka görüş de dile getirildi.