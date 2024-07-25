'BoJ faizi daha uzun süre sabit tutabilir'

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock'ın Japonya biriminin baş yatırım stratejisti Yuichi Chiguchi'ye göre yatırımcılar bu yıl yapılacak herhangi bir BoJ toplantısında değişiklik riskine karşı tetikte olmalı, ancak merkez bankasının muhtemelen 2024'ün sonuna doğru fiyat trendleri teyit edilene kadar beklemesi gerekiyor.

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Chiguchi verdiği bir röportajda bu durumun gösterge Topix endeksini bu yıl yeni rekorlar kırma rotasına soktuğunu söyledi. Chiguchi, "Japonya'da destekleyici bir ortamın devam etmesini bekliyoruz" dedi.