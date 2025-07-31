BoJ faizi değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) gecelik faiz oranını %0,5'te sabit tutarak, ABD ile yapılan ticaret anlaşmasının ardından enflasyon tahminlerini yükseltirken temkinli ancak iyimser bir duruş sergiledi.

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BoJ, üç aylık görünüm raporunda 2025 mali yılı için çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) tahminini, üç ay önce öngörülen %2,2'den %2,7'ye yükseltirken, yurt içi enflasyonun kalıcı olmasını ve dış ticaret koşullarındaki olumlu değişimi gerekçe gösterdi.

BoJ ayrıca 2026 mali yılı için enflasyon görünümünü %1,7'den %1,8'e ve 2027 mali yılı için %1,9'dan %2,0'ye hafifçe yükselterek enflasyonun orta vadede %2 hedefine yakın veya üzerinde kalacağını öne sürdü.